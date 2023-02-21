(Фаддиева) Августа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фаддиева) Августа Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Фаддиева аголк(?) Егоровна

Отец ребёнка: Фаддиев Егор Логинов(?)

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фаддиев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Фаддиев Егор Логинов(?)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддиев Егор Логинов(?)

Работа или профессия
Неизвестно
92,93
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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