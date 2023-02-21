(Фаддиева) Августа Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Фаддиева аголк(?) Егоровна
Отец ребёнка: Фаддиев Егор Логинов(?)
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Фаддиев Егор Логинов(?)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
92,93
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область