Касаткин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1806 ст.
Дата смерти10.03.1878 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1829 ст.
Рождение ребёнка
10.07.1833 ст.
Дочь: Куницкая (Касаткина) Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.
Сын: Японский (Касаткин) Николай (Иоанн) Дмитриевич
Мать ребёнка: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1840 ст.
Сын: Касаткин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна
Смерть
10.03.1878 ст.