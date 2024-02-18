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Касаткин Дмитрий Иванович

Место рождения

Дунаево, Бельский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.10.1806 ст.

Дата смерти

10.03.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дунаево, Бельский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1829 ст.

Жена: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1833 ст.

Дочь: Куницкая (Касаткина) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1836 ст.

Сын: Японский (Касаткин) Николай (Иоанн) Дмитриевич

Мать ребёнка: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1840 ст.

Сын: Касаткин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Касаткина (Савинская) Ксения Алексеевна

Береза, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.03.1878 ст.

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