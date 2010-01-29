Дубов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1948
Дата смерти29.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1948
Отец: Дубов Егор Александрович
Мать: Дубова Ольга Васильевна
Бракосочетание
11.?.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1972
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.01.2010