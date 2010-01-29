Дубов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1948

Дата смерти

29.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1948

Отец: Дубов Егор Александрович

Мать: Дубова Ольга Васильевна

Бракосочетание
11.?.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1972

Сын: Дубов Владимир Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.01.2010
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