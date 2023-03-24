Алексеев Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1907

Сын: Алексеев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Павловна

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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