Алексеев Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1907
Сын: Алексеев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Павловна
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно