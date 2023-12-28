Савченко Ольга Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1975
Отец: Алексеев Виталий
Мать: Алексеева Галина
Рождение ребёнка
02.02.2000
Дочь: Савченко Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Савченко Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
05.10.2007
Отец ребёнка: Савченко Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Степан Максимович
Отец ребёнка: Савченко Максим Юрьевич