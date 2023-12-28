Савченко Ольга Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Ольга Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1975

Отец: Алексеев Виталий

Мать: Алексеева Галина

Рождение ребёнка
02.02.2000

Дочь: Савченко Ульяна Максимовна

Отец ребёнка: Савченко Максим Юрьевич

Рождение ребёнка
05.10.2007

Сын: Савченко Лука Максимович

Отец ребёнка: Савченко Максим Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Степан Максимович

Отец ребёнка: Савченко Максим Юрьевич

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