Батухтина (Пирогова) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1925
Сын: Батухтин Сергей
Отец ребёнка: Батухтин ?
Рождение ребёнка
21.09.1932
Сын: Батухтин Александр
Отец ребёнка: Батухтин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батухтин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батухтин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батухтин ?
Смерть
Неизвестно