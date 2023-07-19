Ахмылина Лухерья Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1811
Сын: Ахмылин Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Истомина Ирина Карповна
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
21.12.1821
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.08.1824
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.10.1826
Дочь: Зиновия Карповна
Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно