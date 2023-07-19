Ахмылина Лухерья Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина Лухерья Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1811

Сын: Ахмылин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Ахмылин Никита Карпович

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Истомина Ирина Карповна

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.12.1821

Сын: Ахмылин Игнатий Карпович

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ахмылин Мирон Карпович

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.08.1824

Сын: Ахмылин Филипп Карпович

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ахмылин Андрей Карпович

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.10.1826

Дочь: Зиновия Карповна

Отец ребёнка: Ахмылин Карп Леонтьевич

Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Карп Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Еловка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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