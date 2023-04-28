Нестерова Змерзлая (Долженко) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Змерзлая (Долженко) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Алушта, Алушта, Республика Крым

Дата рождения

28.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1973

Отец: Долженко Михаил Федорович

Мать: Долженко Клещева Нениль, Нинель Матвеевна (Павловна)

Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.01.1996

Дочь: Змерзлая Александра Борисовна

Отец ребёнка: Змерзлый Борис Владимирович

Алушта, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
25.06.2006

Дочь: Нестерова Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Нестеров Юрий Александрович

Алушта, Алушта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеров Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Змерзлый Борис Владимирович

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