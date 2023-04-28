Нестерова Змерзлая (Долженко) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.11.1973
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1973
Рождение ребёнка
02.01.1996
Дочь: Змерзлая Александра Борисовна
Отец ребёнка: Змерзлый Борис Владимирович
Рождение ребёнка
25.06.2006
Дочь: Нестерова Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Нестеров Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно