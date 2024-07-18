Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фрол
Отец ребёнка: Дементий Федоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Дементий Федоров
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Дементий Федоров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Константин
Отец ребёнка: Дементий Федоров