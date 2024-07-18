Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1828 г.р.
1838 г.р.
1838 г.р.
1840 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Фрол

Отец ребёнка: Дементий Федоров

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Дементий Федоров

Рождение ребёнка
1838

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Дементий Федоров

Рождение ребёнка
1840

Сын: Константин

Отец ребёнка: Дементий Федоров

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