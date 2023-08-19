Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
30.07.1908 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.07.1908 Гдов Валентина Александровна Шмаракова Гдов отец мещанин Александр Иванович Шмараков Гдов мать жена мещанина Евдокия Георгиевна Шмаракова Духнова гора крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно