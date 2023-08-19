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Василий Георгиевич

Место рождения

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Духнова Гора, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
30.07.1908 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.07.1908 Гдов Валентина Александровна Шмаракова Гдов отец мещанин Александр Иванович Шмараков Гдов мать жена мещанина Евдокия Георгиевна Шмаракова Духнова гора крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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