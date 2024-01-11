Филимонова (Федосова) Раиса Ильинична
Место рожденияс.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Дата рождения28.04.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1941
с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
24.03.1963
г Оренбург,РФ
Рождение ребёнка
04.04.1967
Рождение ребёнка
12.08.1973
г,Оренбург, РСФСР
Смерть
Неизвестно