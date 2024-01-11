Филимонова (Федосова) Раиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Федосова) Раиса Ильинична

Место рождения

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл

Дата рождения

28.04.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1941

Отец: Федосов Илья Григорьевич

Мать: Федосова Варвара Семеновна

с.Дмитриевка Белозерского р-на Оренбургской обл
Бракосочетание
1961

Муж: Филимонов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Виктор Иванович

г Оренбург,РФ
Рождение ребёнка
04.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Виктор Иванович

г,Оренбург, РСФСР
Смерть
Неизвестно
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