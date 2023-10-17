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Таранец Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Таранец Иван

Отец ребёнка: Таранец Афанасий

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.09.1926

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Таранец Афанасий

Рождение ребёнка
09.06.1938

Сын: Таранец Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Таранец Афанасий

Шапарской, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Таранец Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таранец Михаил

Отец ребёнка: Таранец Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана

Отец ребёнка: Таранец Афанасий

Смерть
1988
Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
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