Таранец Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Таранец Иван
Отец ребёнка: Таранец Афанасий
Рождение ребёнка
29.09.1926
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Таранец Афанасий
Рождение ребёнка
09.06.1938
Отец ребёнка: Таранец Афанасий
Шапарской, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Таранец Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранец Михаил
Отец ребёнка: Таранец Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Отец ребёнка: Таранец Афанасий
Смерть
1988