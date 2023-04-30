Наниев Хиба Арчилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наниев Хиба Арчилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наниев Ефим Хибаевич

Мать ребёнка: Танделова Спросить у Бабушки Артемовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наниев Заур Хибаевич

Мать ребёнка: Танделова Спросить у Бабушки Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танделова Спросить у Бабушки Артемовна

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