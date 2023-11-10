Велеславов Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти28.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Велеславов Василий Петрович
Мать ребёнка: Велеславова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
21.05.1923
Сын: Велеславов Николай Петрович
Мать ребёнка: Велеславова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Корнева Юлия Петровна
Мать ребёнка: Велеславова Акулина Павловна
Смерть
28.12.1937