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Велеславов Петр Ефимович

Место рождения

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1888

Дата смерти

28.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Велеславов Василий Петрович

Мать ребёнка: Велеславова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Велеславов Николай Петрович

Мать ребёнка: Велеславова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Корнева Юлия Петровна

Мать ребёнка: Велеславова Акулина Павловна

Смерть
28.12.1937
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