Дерябкина Людмила Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1970
Дочь: Дерябкина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Дерябкин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
02.12.1973
Сын: Дерябкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Дерябкин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно