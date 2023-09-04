Дерябкина Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябкина Людмила Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1970

Дочь: Дерябкина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Дерябкин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.1973

Сын: Дерябкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Дерябкин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябкин Владимир Николаевич

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