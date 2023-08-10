Зданович Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зданович Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

19.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1937

Сын: Зданович Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Зданович Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новосад Нина Михайловна

Мать ребёнка: Зданович Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зданович Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Зданович Анна Иосифовна

Смерть
19.06.1957
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