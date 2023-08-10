Зданович Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти19.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1937
Сын: Зданович Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Зданович Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новосад Нина Михайловна
Мать ребёнка: Зданович Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зданович Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Зданович Анна Иосифовна
Смерть
19.06.1957