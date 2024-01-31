Щепалов Юрий Иванович
Место рожденияГорьковская обл., Кстовский р-н, село Федяково
Дата рождения10.10.1924
Дата смерти05.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Горьковская обл., Кстовский р-н, село Федяково
Рождение ребёнка
23.08.1953
Мать ребёнка: Щепалова Анна Павловна
Горьковская обл., Кстовский р-н, село Федяково
Смерть
05.05.1986
Горьковская обл, Кстовский р-н, село Федяково