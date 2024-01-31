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Щепалов Юрий Иванович

Место рождения

Горьковская обл., Кстовский р-н, село Федяково

Дата рождения

10.10.1924

Дата смерти

05.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Горьковская обл., Кстовский р-н, село Федяково
Рождение ребёнка
23.08.1953

Сын: Щепалов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Щепалова Анна Павловна

Горьковская обл., Кстовский р-н, село Федяково
Смерть
05.05.1986
Горьковская обл, Кстовский р-н, село Федяково
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