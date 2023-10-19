Рекушин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
24.08.1905 ст.
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Событие состоялось в г. Юрьевце (Юрьевецкий уезд) Костромской губернии.
Место жительства
Около 24.08.1905 ст.
Лоханино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Информация о поручителе из метрики о бракосочетании.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекушина Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно