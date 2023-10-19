Рекушин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекушин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
24.08.1905 ст.
Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Событие состоялось в г. Юрьевце (Юрьевецкий уезд) Костромской губернии.
Место жительства
Около 24.08.1905 ст.
Лоханино, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Информация о поручителе из метрики о бракосочетании.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекушина Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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