Тупикин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупикин Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупикин Никита Васильевич

Мать ребёнка: Тупикина Ксения Афиногеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупикина Ксения Афиногеновна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Панова (Тупикина) Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Тупикина Ксения Афиногеновна

Смерть
Неизвестно

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