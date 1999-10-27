Козлова (Горбунова) Валерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1999
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1999
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.07.2022
Муж: Козлов Илья
Рождение ребёнка
31.03.2023
Дочь: (Козлова) София
Отец ребёнка: Козлов Илья
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.12.2024
Дочь: Козлова Ева Ильинична
Отец ребёнка: Козлов Илья
Саянск, город Саянск, Иркутская область