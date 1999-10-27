Козлова (Горбунова) Валерия 27.10.1999 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Горбунова) Валерия

Козлова (Горбунова) Валерия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1999

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1992 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1999

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.07.2022

Муж: Козлов Илья

Рождение ребёнка
31.03.2023

Дочь: (Козлова) София

Отец ребёнка: Козлов Илья

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.12.2024

Дочь: Козлова Ева Ильинична

Отец ребёнка: Козлов Илья

Саянск, город Саянск, Иркутская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.