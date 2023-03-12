Середа Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1936

Дочь: Егорченко Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Середа Михаил Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середа Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Середа Михаил Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середа Михаил Егорович

Смерть
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
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