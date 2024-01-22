Белгородцева (Агапова) Анна Леонтиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белгородцева (Агапова) Анна Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1887

Отец: Агапов Леонтий Петров

Мать: Агапова Ксения Васильева

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-83JW?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9XC-XHZM&action=view Никита Васильев Хайдуков Хиония Антонова Байкова
Бракосочетание
30.01.1906

Муж: Белгородцев Новгородцев Архип Сергеев

Черновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-99C?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQG2H-586P&action=view Феодор Феодоров Шинанаев Константин Фаддеев Коршунов Иоаким Никитин Ха... Показать все
Смерть
Неизвестно
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