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Жарков Семен (Симиян) Иванович

Место рождения

Чакново, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Жарков Иван Иванович

Мать: Жаркова Татьяна Ивановна

Чакново, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1768 или 1775

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Жарков Василий Семенович

Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Жарков Яков Семенович

Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Жарков Ефим Семенович

Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаркова Фекла Никитична

Смерть
1812
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