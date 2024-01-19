Жарков Семен (Симиян) Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Жарков Иван Иванович
Мать: Жаркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1768 или 1775
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Жаркова Фекла Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаркова Фекла Никитична
Смерть
1812