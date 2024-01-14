Чернова (Горлова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Горлова) Мария Григорьевна

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Место рождения

д. Ильинка Ужурского района Красноярского края

Дата рождения

07.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

AC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1935

Отец: Горлов Григорий Максимович

Мать: Горлова Анастасия Сергеевна

д. Ильинка Ужурского района Красноярского края
Рождение ребёнка
31.01.1962

Сын: Чернов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

г. Кустанай
Рождение ребёнка
30.10.?

Дочь: Филиппова Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич

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