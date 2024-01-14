Чернова (Горлова) Мария Григорьевна
Место рожденияд. Ильинка Ужурского района Красноярского края
Дата рождения07.02.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1935
д. Ильинка Ужурского района Красноярского края
Рождение ребёнка
31.01.1962
Сын: Чернов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич
г. Кустанай
Рождение ребёнка
30.10.?
Дочь: Филиппова Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Чернов Иван Васильевич