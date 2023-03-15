Милецкая (Троицкая) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1941
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1968
Сын: Мелецкий Александр Сергеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2007