Милецкая (Троицкая) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милецкая (Троицкая) Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1941

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1968

Сын: Мелецкий Александр Сергеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2007
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