Суевалов Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суевалов Петр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: Суевалова Ксения Аллеевна

Смерть
?.03.1944
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