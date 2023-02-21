Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Суевалов Петр Сергеевич
Суевалов Петр Сергеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
?.03.1944
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Суевалова Ксения Аллеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СУ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать:
Суевалова Ксения Аллеевна
Смерть
?.03.1944
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия