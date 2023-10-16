Пальчун Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчун Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1944

Дочь: Пальчун Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна

Рождение ребёнка
26.05.1947

Сын: Пальчун Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна

Рождение ребёнка
01.07.1951

Сын: Пальчун Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна

Рождение ребёнка
18.10.1959

Дочь: Пальчун Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчун Юстина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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