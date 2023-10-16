Пальчун Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1944
Дочь: Пальчун Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна
Рождение ребёнка
26.05.1947
Сын: Пальчун Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна
Рождение ребёнка
01.07.1951
Сын: Пальчун Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1959
Дочь: Пальчун Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Пальчун Юстина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пальчун Юстина Яковлевна
Смерть
Неизвестно