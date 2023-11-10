Вересов Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1919
Дата смерти16.05.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1919
Рождение ребёнка
21.12.1947
Дочь: Чистякова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Вересова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
04.02.1950
Дочь: Гусева Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Вересова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
12.12.1953
Дочь: Вересова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Вересова Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1993