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Вересов Михаил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1919

Дата смерти

16.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1919

Отец: Вересов Тимофей Демидович

Мать: Вересова Анастасия Афанасьевна

Рождение ребёнка
21.12.1947

Дочь: Чистякова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Вересова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
04.02.1950

Дочь: Гусева Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Вересова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
12.12.1953

Дочь: Вересова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Вересова Александра Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вересова Александра Федоровна

Смерть
16.05.1993
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