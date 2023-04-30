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Упорова (Мелких) Вера Ивановна
Упорова (Мелких) Вера Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.?
Пол
Женский
Отец
Мелких Иван Николаевич
1900 г.р.
Мать
Мелких (Закажурникова) Екатерина Ивановна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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Биография
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Рождение
04.09.?
Отец:
Мелких Иван Николаевич
Мать:
Мелких Екатерина Ивановна
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