Упорова (Мелких) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упорова (Мелких) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.?

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.?

Отец: Мелких Иван Николаевич

Мать: Мелких Екатерина Ивановна

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