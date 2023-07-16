Куркина (Чижова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1953
Отец: Чижов Анатолий Акимович
Рождение ребёнка
17.07.1981
Сын: Куркин Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Куркин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
25.04.1988
Дочь: Куркина Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Куркин Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно