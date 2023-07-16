Куркина (Чижова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркина (Чижова) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1953

Отец: Чижов Анатолий Акимович

Мать: Чижова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1981

Сын: Куркин Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Куркин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
25.04.1988

Дочь: Куркина Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Куркин Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куркин Виктор Михайлович

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