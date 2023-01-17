Ивашкевич (Абрамова) Лилия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения05.05.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1939
Бракосочетание
20.01.1968
Рождение ребёнка
25.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивашкевич Михаил Александрович
Рождение ребёнка
15.08.1970
Дочь: Ивашкевич Лия Михайловна
Отец ребёнка: Ивашкевич Михаил Александрович
Рождение ребёнка
12.11.1976
Сын: Ивашкевич Тимофей Михалович
Отец ребёнка: Ивашкевич Михаил Александрович