Ивашкевич (Абрамова) Лилия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкевич (Абрамова) Лилия Георгиевна

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

05.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1939

Отец: Абрамов Георгий Иванович

Мать: Абрамова Екатерина Семёновна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
20.01.1968

Муж: Ивашкевич Михаил Александрович

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивашкевич Михаил Александрович

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.08.1970

Дочь: Ивашкевич Лия Михайловна

Отец ребёнка: Ивашкевич Михаил Александрович

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.11.1976

Сын: Ивашкевич Тимофей Михалович

Отец ребёнка: Ивашкевич Михаил Александрович

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
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