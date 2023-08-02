Кирякулова Сусана Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулова Сусана Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кирякулов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Василиса Николаевна

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кириакия Николаевна

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Кирякулов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Кирякулов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Христина Николаевна

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кирякулов Илья Николанвич

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кирякулов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Кирякулов Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирякулов Николай Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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