Рита Майоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рита Майоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркинцеевич Ахмат Александрович

Отец ребёнка: Маркинцеевич Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркинцеевич Червонка Александровна

Отец ребёнка: Маркинцеевич Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркинцеевич Атлант Александрович

Отец ребёнка: Маркинцеевич Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркинцеевич Александр Андреевич

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