Рита Майоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркинцеевич Ахмат Александрович
Отец ребёнка: Маркинцеевич Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркинцеевич Червонка Александровна
Отец ребёнка: Маркинцеевич Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркинцеевич Атлант Александрович
Отец ребёнка: Маркинцеевич Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно