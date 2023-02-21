Прокопьева (Дмитриева) Варвара Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопьева (Дмитриева) Варвара Прокофьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1935

Сын: Дмитриев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Гончаров Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Прокопьев Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Сын: Гулидо Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Прокопьева Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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