Прокопьева (Дмитриева) Варвара Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1935
Отец ребёнка: Гончаров Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Сын: Прокопьев Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гулидо Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Прокопьева Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно