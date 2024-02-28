Замычкин Илья Никитин
Место рожденияд.Аксенок Богородского уезда Московской губернии
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Замычкин Никита Андреев
Мать: Замычкина Анна Павлова
Бракосочетание
09.09.1901
Рождение ребёнка
15.06.1902
Сын: Замычкин Иоанн Ильич
Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова
Рождение ребёнка
21.05.1904
Дочь: (Замычкина) Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Замычкин) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова
Рождение ребёнка
22.01.1908
Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова
Смерть
Неизвестно