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Замычкин Илья Никитин

Место рождения

д.Аксенок Богородского уезда Московской губернии

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Замычкин Никита Андреев

Мать: Замычкина Анна Павлова

Бракосочетание
09.09.1901

Жена: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова

Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Замычкин Иоанн Ильич

Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова

Рождение ребёнка
21.05.1904

Дочь: (Замычкина) Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Замычкин) Мария Ильинична

Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова

Рождение ребёнка
22.01.1908

Сын: Замычкин Григорий Ильич

Мать ребёнка: Замычкина (Яшина) Акилина Семенова

Смерть
Неизвестно

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