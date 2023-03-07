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Пасынкова Татьяна Патракеева

Место рождения

поч. Малого Кулябина, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малого Кулябина, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Пасынков Карп Дементьев

Отец ребёнка: Пасынков Дементий Дмитриев

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасынков Дементий Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Халдовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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