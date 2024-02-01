Тарханов Прокопий Григорьевич
Место рожденияд. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мавра Прокопьевна
Мать ребёнка: Тарханова Наталья Павловна
д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тарханов Никита Прокопьевич
Мать ребёнка: Тарханова Наталья Павловна
д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1843
Сын: Тарханов Пётр Прокопьевич
Мать ребёнка: Тарханова Наталья Павловна
д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно