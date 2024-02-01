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Тарханов Прокопий Григорьевич

Место рождения

д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: Тарханов Пелагея Михайловна

д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мавра Прокопьевна

Мать ребёнка: Тарханова Наталья Павловна

д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Тарханов Никита Прокопьевич

Мать ребёнка: Тарханова Наталья Павловна

д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Тарханов Пётр Прокопьевич

Мать ребёнка: Тарханова Наталья Павловна

д. Овсянковская, Илезской волости, Тотемского уезда, Вологодской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарханова Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно
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