Юрченко Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1925
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич
ГАЗО, Ф - Р5593-7-38, ЗАГС -1925г, запись-267,кадр-116,пленка-7811295
Рождение ребёнка
18.07.1927
Сын: Юрченко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.08.1929
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
30.07.1931
Дочь: Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич
ГАЗО, Ф - Р5593-7-120, ЗАГС -1931г, запись-188,кадр-744,пленка-7803748
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно