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Юрченко Вера Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Юрченко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич

ГАЗО, Ф - Р5593-7-38, ЗАГС -1925г, запись-267,кадр-116,пленка-7811295
Рождение ребёнка
18.07.1927

Сын: Юрченко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
11.08.1929

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
30.07.1931

Дочь: Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Юрченко Андрей Яковлевич

ГАЗО, Ф - Р5593-7-120, ЗАГС -1931г, запись-188,кадр-744,пленка-7803748
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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