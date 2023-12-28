Беляева Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2001 г.р.
2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.2001

Дочь: Беляева Анастасия Вячеславовна

Отец ребёнка: Беляев Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
15.08.2008

Дочь: Беляева Дарья Вячеславовна

Отец ребёнка: Беляев Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Вячеслав Павлович

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