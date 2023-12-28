Беляева Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.2001
Дочь: Беляева Анастасия Вячеславовна
Отец ребёнка: Беляев Вячеслав Павлович
Рождение ребёнка
15.08.2008
Дочь: Беляева Дарья Вячеславовна
Отец ребёнка: Беляев Вячеслав Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Вячеслав Павлович