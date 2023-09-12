Истомина (Лемзякова) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Лемзякова) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1958

Отец: Лемзяков Николай Осипович

Мать: Лемзякова Агния Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1979

Сын: Истомин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Истомин Александр Федорович

Рождение ребёнка
15.02.1992

Дочь: Кожевникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Истомин Александр Федорович

Балахнинский, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
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