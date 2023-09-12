Истомина (Лемзякова) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1958
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1958
Рождение ребёнка
05.07.1979
Сын: Истомин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Истомин Александр Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1992
Дочь: Кожевникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Истомин Александр Федорович
Балахнинский, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область