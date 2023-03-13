Пинаев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинаев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1868 г.р.
1881 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1868

Сын: Пинаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Пинаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мавра Андреевна

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