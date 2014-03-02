Романенко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1958
Дата смерти02.03.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Романенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.03.2014
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно