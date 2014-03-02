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Романенко Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1958

Дата смерти

02.03.2014

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Романенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.03.2014
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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