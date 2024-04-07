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Голоднов Виктор Михайлович

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Место рождения

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1945

Отец: Голоднов Михаил Архипович

Мать: Голоднова Вера Дмитриевна

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1966

Жена: Голоднова Антонина Николаевна

Рождествено, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1969

Сын: Голоднов Игорь Викторович

Мать ребёнка: Голоднова Антонина Николаевна

Лида, Белоруссия
Рождение ребёнка
27.12.1972

Сын: Голоднов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Голоднова Антонина Николаевна

Кобрин, Брестская Область, Белоруссия
Место жительства
01.01.1983
Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
1992
Самара, Самара, Самарская область
Офицер в отставке

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