Голоднов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1945
Бракосочетание
14.01.1966
Рождение ребёнка
28.01.1969
Сын: Голоднов Игорь Викторович
Мать ребёнка: Голоднова Антонина Николаевна
Лида, Белоруссия
Рождение ребёнка
27.12.1972
Сын: Голоднов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Голоднова Антонина Николаевна
Кобрин, Брестская Область, Белоруссия
Место жительства
01.01.1983
Работа или профессия
1992
Офицер в отставке