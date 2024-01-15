Колотов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931

Отец: Колотов Иван Николаевич

Мать: Колотова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
14.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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