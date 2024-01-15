Колотов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1931
Отец: Колотов Иван Николаевич
Мать: Колотова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
14.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
сварщик
Место жительства
Неизвестно
Нижний Чулым, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно