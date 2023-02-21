Омороков Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омороков Леонид Иванович

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Место рождения

Каменка, Крым

Дата рождения

29.04.1881

Дата смерти

30.03.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Крым
Место жительства
По 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1936
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1936 по 1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.03.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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