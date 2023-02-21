Омороков Леонид Иванович
Место рожденияКаменка, Крым
Дата рождения29.04.1881
Дата смерти30.03.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Каменка, Крым
Место жительства
По 1911
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1936
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1936 по 1971
Смерть
30.03.1971