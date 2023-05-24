Ревков Вячеслав Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1976
Дочь: Иванова Юлия Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.06.?
Сын: Ревков Григорий Вячеславович
Мать ребёнка: Ревкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревкова Наталья