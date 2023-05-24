Ревков Вячеслав Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревков Вячеслав Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1976

Дочь: Иванова Юлия Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.06.?

Сын: Ревков Григорий Вячеславович

Мать ребёнка: Ревкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревкова Наталья

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