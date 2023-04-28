Власенко Демьян Степанович
Место рождения
Дата рождения01.06.1899
Дата смерти18.06.1956
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899
Бракосочетание
Около 1918
с. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.
Рождение ребёнка
09.08.1924
Дочь: Стороженко Александра Демьяновна
Мать ребёнка: Власенко Мария Савельевна
с. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.
Смерть
18.06.1956
с. Ивановка, Калачинский район, Омская область