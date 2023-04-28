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Власенко Демьян Степанович

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Место рождения

Зозули, Полтавська область

Дата рождения

01.06.1899

Дата смерти

18.06.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1899

Отец: Власенко Степан Васильевич

Мать: Власенко Евдокия Алексеевна

Зозули, Полтавська область
Бракосочетание
Около 1918

Жена: Власенко Мария Савельевна

с. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.
Рождение ребёнка
09.08.1924

Дочь: Стороженко Александра Демьяновна

Мать ребёнка: Власенко Мария Савельевна

с. Червоно-Полтавка, Н. дуванский район, Ворошиловградская обл.
Смерть
18.06.1956
с. Ивановка, Калачинский район, Омская область
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