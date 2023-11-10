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Станоткин Антон Васильевич

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.02.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1891 и 1892 г.р.

Мать

Между 1892 и 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1912 ст.

Отец: Станоткин Василий Маркианович

Мать: Станоткина Пераскева Исааковна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
24.02.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Станоткин Василий Маркианович. Отец. Казак Яманского посёлка Станоткина Пераскева Исааковна. Мать Станоткин Иван Карпович. Восприем... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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