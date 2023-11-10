Станоткин Антон Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1912 ст.
Крещение
24.02.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Станоткин Василий Маркианович. Отец. Казак Яманского посёлка Станоткина Пераскева Исааковна. Мать Станоткин Иван Карпович. Восприем... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно