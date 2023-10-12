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Горбач Антон Кириллович
Горбач Антон Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1905
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Горбач Кирилл
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец:
Горбач Кирилл
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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