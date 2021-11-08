Власов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Владимир Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1945

Дата смерти

08.11.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
22.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.11.2021
Россия, г. Белгород
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