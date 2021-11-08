Власов Владимир Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1945
Дата смерти08.11.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
22.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.2021
Россия, г. Белгород